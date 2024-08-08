Австралія списала всі танки Abrams, які раніше просила Україна

Україна двічі подавала запити до Австралії на передавання танків M1A1 Abrams, однак країна відхилила їх і списала танки.

Австралія списала з озброєння армії останній танк M1A1 Abrams. Ці моделі планують замінити новішими.

Про це повідомляє портал Janes із посиланням на Міністерство оборони Австралії.

Повідомляється, що оборонне відомство Австралії наприкінці липня списало останній танк M1A1 Abrams. Вони були на озброєнні 2/14 полку легкої кавалерії та розміщувалися на базі у Брісбені.

Тепер Австралія планує замінити старішу версію Abrams на новішу M1A2 SEPv3. Очікується, що нові танки будуть введені в експлуатацію 2025 року. Їх розмістять на іншій базі в Таунсвіллі.

Зазначимо, що Україна двічі подавала запит на передавання танків M1A1 Abrams, які збиралася списати австралійська армія. Вперше — у травні 2023 року. Україна просила про 14 танків та про навчання екіпажів. Уряд Австралії відхилив запит.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW писали, що Україна тимчасово вирішила відвести з лінії фронту танки Abrams. Одна з причин – це небезпека від російських безпілотників, які ускладнюють застосування бойових машин.

Однак пізніше Збройні сили України спростували інформацію видання про те, що Україна нібито відвела американські танки Abrams з поля бою.

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