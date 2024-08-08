Австралия списала все танки Abrams, которые раньше просила Украина

Украина дважды подавала запросы в Австралию на передачу танков M1A1 Abrams, однако страна отклонила их и списала танки.

Австралия списала с вооружения армии последний танк M1A1 Abrams. Эти модели планируют заменить более новыми.

Об этом сообщает портал Janes со ссылкой на Министерство обороны Австралии.

Сообщается, что оборонное ведомство Австралии в конце июля списало последний танк M1A1 Abrams. Они были на вооружении 2/14 полка легкой кавалерии и размещались на базе в Брисбене.

Теперь Австралия планирует заменить более старую версию Abrams новой M1A2 SEPv3. Ожидается, что новые танки будут введены в эксплуатацию в 2025 году. Их разместят на другой базе в Таунсвилле.

Украина дважды подавала запрос на передачу танков M1A1 Abrams, которые собиралась списать австралийская армия. Впервые – в мае 2023 года. Украина просила о 14 танках и об обучении экипажей. Правительство Австралии отклонило запрос.

Напомним, ранее аналитики ISW писали, что Украина временно решила увести с линии фронта танки Abrams. Одна из причин – это опасность от российских беспилотников, усложняющих применение боевых машин.

Однако позже Вооруженные силы Украины опровергли информацию издания о том, что Украина якобы увела американские танки Abrams с поля боя.

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