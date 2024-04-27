Отвод танков Abrams с фронта: в ВСУ опровергли заявление Associated Press

Военные отметили, что американские танки Abrams отлично показывают себя на поле боя.

Вооруженные силы Украины опровергли информацию издания Associated Press о том, что Украина якобы отвела американские танки Abrams с поля боя.

Об этом сообщила пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады в Telegram.

"Танки прекрасно показывают себя на поле боя и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет скрываться его самого. А тем более – оставлять нашу пехоту без столь мощной огневой поддержки", - говорится в сообщении.

Военные подчеркивают, что не комментируют, с какой целью, куда и что именно перекидывают ВСУ.

"Это не то, что мы будем комментировать публично. Просим доверять только проверенной информации и перед публикациями материалов обращаться за официальными комментариями к пресс-службе!", - подчеркнули в бригаде.

Напомним, аналитики ISW писали, что Украина временно решила отвести с линии фронта танки Abrams. Одна из причин – это опасность от российских беспилотников, усложняющих применение боевых машин.

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