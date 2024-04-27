Відведення танків Abrams з фронту: в ЗСУ спростували заяву Associated Press

Військові наголосили, що американські танки Abrams чудово показують себе на полі бою.

Збройні сили України спростували інформацію видання Associated Press про те, що Україна нібито відвела американські танки Abrams з поля бою.

Про це повідомила пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади у Telegram.

"Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше – залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки", - йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що не коментують, з якою метою, куди і що саме перекидають ЗСУ.

"Це не те, що ми будемо коментувати публічно. Просимо довіряти лише перевіреній інформації та перед публікаціями матеріалів звертатися за офіційними коментарями до пресслужби!", - наголосили в бригаді.

Нагадаємо, аналітики ISW писали, що Україна тимчасово вирішила відвести з лінії фронту танки Abrams. Одна з причин – це небезпека від російських безпілотників, які ускладнюють застосування бойових машин.

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