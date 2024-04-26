Американские танки Abrams выводят с линии фронта в тыл: AP назвало причину

Украина временно решила увести с линии фронта в глубокий тыл американские танки Abrams. Одна из причин – это опасность от российских беспилотников, осложняющих применение боевых машин.

Об этом сообщает Associated Press.

В январе 2023-го США объявили, что пришлют для ВСУ 31 танк M1 Abrams – это эквивалентно одному украинскому батальону. В октябре того же года официальные лица подтвердили, что все транспортные средства были доставлены. Впрочем, по словам чиновников США, поле боя существенно изменилось, в частности, благодаря использованию оккупантами разведывательных и ударных дронов, что использовать танки стало просто невозможно. Российские БПЛА усложнили для Украины защиту танков. По данным AP, пять из 31 танка Abrams уже потеряны.

Abrams сняли с передовой. США и Украина будут работать вместе, чтобы изменить тактику, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди.

"Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде со вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой… Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как можно использовать это в такой измененной среде", где все видно сразу", — рассказал адмирал.

Кроме того, отмечается, что угроза беспилотников – не единственная проблема. Официальные американские лица говорят, что Украине необходимо принять новую тактику, которая сделает танки Abrams более эффективными в полевых условиях.

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщило, что за последние два месяца ВСУ потеряли пять американских Abrams на поле боя. Кроме того, еще три танка были повреждены.

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