Сколько ВСУ потеряли американских Abrams на поле боя – данные от NYT

За последние два месяца с поля боя вывезли пять из 31 танка M1 Abrams американского производства.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник США, пишет The New York Times.

Полковник Маркус Рейснер, австрийский военный инструктор, добавил, что еще три танка были повреждены.

Издание приводит оценку военных аналитиков Oryx , подсчитывающих потери на основе визуальных доказательств. По их информации, Украина потеряла с начала войны 796 основных боевых танков Украины, из которых – 140 единиц НАТО, а Россия – 2900 танков. По подсчетам Oryx, ВСУ потеряли 30 единиц немецких танков Leopard.

"Несмотря на свою мощность, танки не являются непробиваемыми, и они наиболее уязвимы там, где их тяжелая латная броня тончайшая: в верхней части, в задней части двигателя и в пространстве между корпусом и башней. В течение многих лет они в основном обстреливались минами, самодельными взрывными устройствами, реактивными гранатами и противотанковыми управляемыми ракетами", — говорится в сообщении.

Напомним, NYT назвал основную причину потерь ВСУ западной бронетехники.

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