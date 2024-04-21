Скільки ЗСУ втратили американських Abrams на полі бою - дані від NYT

За останні два місяці із полю бою вивезли п'ять із 31 танка M1 Abrams американського виробництва.

Про це повідомив високопоставлений чиновник США, пише The New York Times.

Полковник Маркус Рейснер, австрійський військовий інструктор, додав, що ще три танки були пошкоджені.

Видання наводить оцінку військових аналітиків Oryx , які підраховують втрати на основі візуальних доказів. За їхньою інформацією, Україна втратила від початку війни 796 основних бойових танків України, із яких - 140 одиниць НАТО, а Росія - 2900 танків. За підрахунками Oryx, ЗСУ втратили 30 одиниць німецьких танків Leopard.

"Незважаючи на свою потужність, танки не є непробивними, і вони найбільш вразливі там, де їх важка латна броня найтонша: у верхній частині, у задній частині двигуна та в просторі між корпусом і вежею. Протягом багатьох років вони в основному обстрілювалися мінами, саморобними вибуховими пристроями, реактивними гранатами та протитанковими керованими ракетами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, NYT назвав основну причину втрат ЗСУ західної бронетехніки.

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