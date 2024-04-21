У ВМС прокоментували застосування окупантами бойових дельфінів

Дуже мало країн можуть дозволити собі застосування так званих бойових дельфінів.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що насправді застосування бойових дельфінів є дуже дорогим задоволенням, і умови утримання цих тварин фінансово непрості.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Застосування так званих бойових дельфінів – насправді дуже дороге задоволення, і дуже вузьке коло країн може собі взагалі таке дозволити. Насправді трошки перебільшений взагалі весь цей кейс у інфопросторі", - сказав речник.

За словами Плетенчука, окупанти мають до десятка бойових дельфінів, їх тренують як звичайних собак.

"Але вони, мабуть, трошки розумніші за собак. Все, чому фактично їх навчають – це охорона акваторії. Для них це така сама гра, як для собак. І здебільшого вони призначені для того, щоб просто виштовхати на поверхню підводного диверсанта. Це – основний такий функціонал, який на них покладається", - пояснив Дмитро Плетенчук.

Речник зазначив, що дельфіна, звісно, можна озброїти і він, навіть не розуміючи, що вбиває людину, може її вбити. Проте це, насправді, дуже специфічна кафедра, для якої потрібні досить фахові спеціалісти.

"Умови утримання цих тварин так само є досить фінансово непростими. І останнє, що вони зроблять – це повісять на них вибухівку", - резюмував речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі вранці 21 квітня пролунала серія вибухів – окупанти перекрили Кримський міст.

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