В ВМС прокомментировали применение оккупантами боевых дельфинов

Очень мало стран могут позволить себе применение так называемых боевых дельфинов.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что на самом деле применение боевых дельфинов очень дорогое удовольствие, и условия содержания этих животных финансово непросты.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Применение так называемых боевых дельфинов – действительно очень дорогое удовольствие, и очень узкий круг стран может себе вообще такое позволить. На самом деле немного преувеличен вообще весь этот кейс в инфопространстве", — сказал спикер.

По словам Плетенчука, оккупанты имеют до десятка боевых дельфинов, их тренируют как обычных собак.

"Но они, пожалуй, немного умнее собак. Все, чему фактически их учат — это охрана акватории. Для них это такая же игра, как для собак. И в большинстве своем они предназначены для того, чтобы просто вытолкать на поверхность подводного диверсанта. Это — основной такой функционал, который возлагается на них", — объяснил Дмитрий Плетенчук.

Спикер отметил, что дельфина, конечно, можно вооружить и он, даже не понимая, что убивает человека, может его убить. Однако это действительно специфическая кафедра, для которой нужны достаточно профессиональные специалисты.

"Условия содержания этих животных так же достаточно финансово непростые. И последнее, что они сделают – это повесят на них взрывчатку", — резюмировал представитель ВМС ВСУ.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе утром 21 апреля прозвучала серия взрывов – оккупанты перекрыли Крымский мост.

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