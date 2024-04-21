Когда поступит в Украину помощь США: генерал назвал вероятные сценарии

Возобновление финансовой и военной помощи Украине от США станет критическим и возвратным моментом в российско-украинской войне.

Генерал Игорь Романенко объяснил, когда новая партия помощи поступит в ВСУ.

"По возможностям это может осуществиться за дни и недели. Очень хотелось бы, чтобы реализация была с учетом именно таких сроков. Это оптимистичный подход, над которым сейчас работает военная американская и украинская сторона. Пессимистический — может затянуться по каким-то позициям, приоритетным, в первую очередь. Это может месяц или больше. Приоритетными для нас являются боеприпасы, потому что они могут существенно изменить в нашу пользу ситуацию, и средства противовоздушной обороны, процесс по которым идет и в Европе, хотелось бы, чтобы в этом помогли и американцы. Для них является широким фактически в любом спектре военной помощи, которая нам сейчас крайне необходима", — сказал он.

Напомним:

Палата представителей Конгресса США во время голосования 20 апреля поддержала выделение помощи Украине.

Законопроект о помощи Украине поддержало большинство конгрессменов в Палате представителей. "За" проголосовали 311 конгрессменов, против – 112. Теперь этот вопрос должен рассмотреть американский Сенат и затем подписать президент США Джо Байден.

Общий размер законопроекта о помощи Украине, который инициировал спикер-республиканец Палаты представителей Майк Джонсон, составляет 60,84 миллиарда долларов.

Треть этих средств, именно 23,2 млрд. долларов, останутся в США и будут потрачены на пополнение американских запасов.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что законодатели этой палаты американского Конгресса выйдут из перерыва для голосования в помощь Украине во вторник, 23 апреля.

"Сенат готов сделать следующий шаг по дополнительному закону о национальной безопасности… Сенат договорился завершить работу первым голосованием во вторник", – написал Чак Шумер в сети Х.

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