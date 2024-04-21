Военная помощь США: в Пентагоне сообщили, когда в Украину поступит первый транш оружия

После подписания закона о военной помощи США первый транш вооружения поступит в Украину через несколько дней.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, передает New York Times.

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Отмечается, что значительная сумма выделена для пополнения запасов обороны США, а миллиарды будут использованы для закупки систем обороны США, которые, по словам украинских чиновников, очень нужны.

Представители США публично не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пошлют Киеву в рамках пакета, но Патрик Райдер сообщил во время брифинга, что, вероятно, будет включено больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерия.

"У нас есть очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали в прошлом. Мы можем перевезти (вооружение – ред.) в течение нескольких дней", — подчеркнул он.

Напомним, накануне после пяти месяцев затягивания Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине.

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