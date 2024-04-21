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Сколько оккупантов отправили на "концерт Кобзона": данные Генштаба

Сколько оккупантов отправили на "концерт Кобзона": данные Генштаба

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

ВСУ ликвидируют россиян на фронте.

Общие боевые потери российских оккупантов на 21 апреля составили 459 530 человек. За прошедшие сутки уничтожены и тяжело ранены еще 950 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • личного состава – около 459530 (+950) человек
  • танков – 7229 (+16)
  • боевых бронированных машин – 13896 (+23)
  • артиллерийских систем — 11719 (+41)
  • РСЗО — 1046 (+0)
  • средств ПВО – 767 (+4)
  • самолетов – 348 (+0)
  • вертолетов — 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9379 (+38)
  • крылатых ракет — 2115 (+6)
  • кораблей и катеров — 26 (+0)
  • подлодок — 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 15785 (+68)
  • специальной техники – 1926 (+8)

Ранее Генштаб сообщил, что на фронте за сутки произошло более 100 боевых столкновений. В частности, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.

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