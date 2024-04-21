Скільки окупантів відправили на "концерт Кобзона": дані Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 21 квітня склали 459 530 осіб. Протягом минулої доби знищено та важко поранено ще 950 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

особового складу ‒ близько 459530(+950) осіб

танків - 7229 (+16)

бойових броньованих машин - 13896 (+23)

артилерійських систем - 11719 (+41)

РСЗВ - 1046 (+0)

засобів ППО - 767 (+4)

літаків - 348 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9379 (+38)

крилатих ракет - 2115 (+6)

кораблів та катерів - 26 (+0)

підводних човнів - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 15785 (+68)

спеціальної техніки - 1926 (+8)

Раніше Генштаб повідомив, що на фронті за добу сталося понад 100 боєвих зіткнень. Зокрема, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.

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