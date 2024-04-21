День ангела 21 квітня: кого та як вітати з іменинами

21 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 21 квітня
21 квітня 2024 року привітайте з іменинами Олексія, Дениса, Івана, Максима, Миколу, Олександра, Теодора (Федора), Якова, Яна.
Олексій — давньогрецьке ім'я, яке означає "запобігати". В дитинстві хлопчик активний та дуже рухливий. В школі добре вчиться, хоча може і не проявляти великих талантів. В дорослому віці стає амбітним та честолюбним.
Денис — у перекладі з давньогрецької означає "присвячений Діонісу". Хлопчик у спілкуванні дуже приємний, легко іде на контакт. У дорослому віці відрізняється веселим і позитивним характером.
Іван — має давньоєврейське походження і означає "божественний". В дитинстві хлопчик непосидючий і дуже активний, може бути допитливим. В дорослому віці його головною рисою стає наполегливість.
Максим — ім'я латинського походження, яке перекладається як "величний". Ще від дитинства хлопчик несе в собі велику кількість позитивних рис, зокрема, товариськість і оптимістичність. В дорослому віці стає дуже сімейним чоловіком.
Микола — давньогрецьке ім'я, яке означає "переможець народів". Найголовнішою рисою маленького хлопчика з цим ім'ям є самоволодіння. В дорослому віці це проявляється в аналітичному розумі.
Олександр — має давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві може видаватися дещо мрійливим, артистичним. В дорослому віці стає напористим і дуже активним.
Теодор (Федір) — давньогрецьке ім'я, яке означає "Божий дар". Ще від дитинства хлопчик до всього підходить з наполегливістю і послідовністю. В дорослому віці уважний та відповідальний.
Яків — походить від давньоєврейського імені, що перекладається як "той, хто тримається за п'яту". В ранньому дитинстві може бути дещо необережним. Але в дорослому віці стає спокійним, прив'язується до людей.
Ян — давньоєврейське ім'я, яке означає "Бог милостивий". Дуже цілеспрямований хлопчик, який знає, чого хоче. В дорослому віці м'який, перфекціоніст та справжній трудоголік.
День ангела 21 квітня — душевні привітання в прозі і віршах
Вітаємо з іменинами! З цієї нагоди зичимо вам бути улюбленцем долі! Отримуйте максимум від життя, підкорюйте нові вершини, переживайте приємне хвилювання та запаморочливі пригоди, а під крилом вашого Ангела Охоронця це буде ще легше здійснити.
***
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближніх.
***
Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже Ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож негода тебе не підстерігає.
Отримуй натхнення від кожної миті,
Удачу свою лови сміливо за хвіст,
Мрій про найбільші скарби у світі,
Роби лише те, до чого маєш хист.
***
Це вітальне повідомлення! Повідомляю, що у тебе сьогодні свято, тож припиняй сумувати, а починай відзначати! Аж ніяк не можна працювати – нумо тусуватись!
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