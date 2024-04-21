День ангела 21 квітня: кого та як вітати з іменинами

21 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 21 квітня

21 квітня 2024 року привітайте з іменинами Олексія, Дениса, Івана, Максима, Миколу, Олександра, Теодора (Федора), Якова, Яна.

Олексій — давньогрецьке ім'я, яке означає "запобігати". В дитинстві хлопчик активний та дуже рухливий. В школі добре вчиться, хоча може і не проявляти великих талантів. В дорослому віці стає амбітним та честолюбним.

Денис — у перекладі з давньогрецької означає "присвячений Діонісу". Хлопчик у спілкуванні дуже приємний, легко іде на контакт. У дорослому віці відрізняється веселим і позитивним характером.

Іван — має давньоєврейське походження і означає "божественний". В дитинстві хлопчик непосидючий і дуже активний, може бути допитливим. В дорослому віці його головною рисою стає наполегливість.

Максим — ім'я латинського походження, яке перекладається як "величний". Ще від дитинства хлопчик несе в собі велику кількість позитивних рис, зокрема, товариськість і оптимістичність. В дорослому віці стає дуже сімейним чоловіком.

Микола — давньогрецьке ім'я, яке означає "переможець народів". Найголовнішою рисою маленького хлопчика з цим ім'ям є самоволодіння. В дорослому віці це проявляється в аналітичному розумі.

Олександр — має давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві може видаватися дещо мрійливим, артистичним. В дорослому віці стає напористим і дуже активним.

Теодор (Федір) — давньогрецьке ім'я, яке означає "Божий дар". Ще від дитинства хлопчик до всього підходить з наполегливістю і послідовністю. В дорослому віці уважний та відповідальний.

Яків — походить від давньоєврейського імені, що перекладається як "той, хто тримається за п'яту". В ранньому дитинстві може бути дещо необережним. Але в дорослому віці стає спокійним, прив'язується до людей.

Ян — давньоєврейське ім'я, яке означає "Бог милостивий". Дуже цілеспрямований хлопчик, який знає, чого хоче. В дорослому віці м'який, перфекціоніст та справжній трудоголік.

День ангела 21 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 21 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаємо з іменинами! З цієї нагоди зичимо вам бути улюбленцем долі! Отримуйте максимум від життя, підкорюйте нові вершини, переживайте приємне хвилювання та запаморочливі пригоди, а під крилом вашого Ангела Охоронця це буде ще легше здійснити.

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближніх.

***

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

***

Це вітальне повідомлення! Повідомляю, що у тебе сьогодні свято, тож припиняй сумувати, а починай відзначати! Аж ніяк не можна працювати – нумо тусуватись!

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