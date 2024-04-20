Чи можливий наразі суттєвий "обвал фронту": думка Жоріна

Останнім часом в інфопросторі з'являються не дуже оптимістичні новини. Попри це наразі високої ймовірності масштабного обвалу фронту немає.

Про це написав майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр.

"Зараз часто використовують таке формулювання (обвал фронту – ред.), хоч воно і не зовсім коректне. Ну звісно, якщо ми всі розслабимось і заб'ємо – то може бути, але при адекватному розкладі навряд", – запевняє військовий.

Він визнає, що росіяни можуть "протиснути" окремі ділянки у випадку накопичення відповідної кількості сил та засобів. Ми це вже бачили: окупанти вміють вперто тиснути там, де визначають для себе пріоритети. На таких ділянках вони не шкодують жодних ресурсів, і десятки тисяч загиблих це теж не привід зупинитись.

"Саме за рахунок такого "підходу" вони можуть мати успіх. І будуть таку тактику використовувати далі – не лише на Сході, наприклад, а й на інших напрямках, в тому числі на кордоні", – підсумував Жорін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями заявили про суттєве загострення ситуації на фронті. Так, військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив рівень цього погіршення обстановки.

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