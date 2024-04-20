Експерт розповів, чи можуть росіяни почати наступ на Харків

Про такі плани росіян відомо у Генеральному штабі Збройних сил України та розвідці.

Командування російських загарбників може імітувати наступ на Харків, щоб відвернути увагу та ресурси Сил оборони України.

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Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко, інформує FREEДОМ.

Він зазначив, що російська пропаганда останнім часом активно поширювала інформацію про нібито підготовку наступу на Харків, тому вони можуть імітувати подібну атаку.

"Тим паче що зараз у Брянській, Курській та Білгородській областях формується група військ "Північ". Це група військ прикриття кордону, але вона значно більша, ніж кожна з груп військ — "Брянськ", "Курськ" чи "Бєлгород". Цілком можливо, що під це формування вони можуть показати якісь диверсійні дії відволікаючого характеру, щоб таким чином сконцентрувати увагу на зовсім іншій ділянці фронту", — зазначив гість ефіру.

Разом з тим, за словами Коваленка про такі плани росіян відомо у Генеральному штабі Збройних сил України та розвідці.

Коментуючи бомбардування Харкова, Коваленко зазначив: їхня мета — морально-психологічний тиск, терор цивільного населення. Це традиційна тактика Росії із часів СРСР.

"Коли терор цивільного населення під час бойових дій є невіддільною складовою досягнення мети, оскільки через терор іде тиск на цивільних, щоб вони панікували, створювали соціальну поляризацію у містах, селах, населених пунктах. Щоб підвищувався рівень недовіри до місцевої та державної влади, щоб навіть виникала недовіра, підрив довіри до тих сил, що їх обороняють. Мовляв, якби ви тут не перебували, то по нас не стріляли б, по нас стріляють через вас. Це все дуже детально опрацьовано. І морально-психологічний тиск через терор цивільного населення Росія завжди використовувала", — зазначив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги.

Крім того, ми раніше інформували, що бізнесмен та волонтер Сапронов висловився про намір росіян захопити Харків.

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