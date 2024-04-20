У Харкові знову лунають потужні вибухи

У Харкові у суботу, 20 квітня, знову гучно під час повітряної тривоги - пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомили місцева влада та місцеві Телеграм-канали.

У Харківській області о 14:18 було оголошено повітряну тривогу. У Мережі з'явилася інформація про вибухи. Зокрема, "Суспільне" пише, що їх було три.

Міський голова Ігор Терехов повідомив інформацію медіа, що Харків знову чує вибухи. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдають ударів.

"Місто Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях", - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, сьогодні близько 12:30 у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги. Влада повідомила про російський обстріл.

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