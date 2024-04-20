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В Харькове снова раздаются мощные взрывы

В Харькове снова раздаются мощные взрывы

Взрывы. / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

Власти подтвердили взрывы в городе.

В Харькове в субботу, 20 апреля, снова громко во время воздушной тревоги — раздалась серия мощных взрывов.

Об этом сообщили местные власти и местные телеграммы-каналы.

В Харьковской области в 14:18 была объявлена воздушная тревога. В Сети появилась информация о взрывах. В частности, "Общественное" пишет, что их было три.

Мэр Игорь Терехов сообщил информацию медиа, что Харьков снова слышит взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупаенты наносят удары.

"Город Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, сегодня около 12:30 в Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Власти сообщили о российских обстрелах.

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