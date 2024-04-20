РФ перезброїла сили та зможе воювати щонаймнше два роки - WP

Зараз у РФ більше солдатів, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Росія наростила військове виробництво, поповнюючи запаси зброї та боєприпасів, і, ймовірно, зможе підтримувати свій наступ на Україну принаймні протягом наступних двох років.

Про це пише The Washington post.

Крім того, Кремль переналаштував свою економіку на воєнний лад, змусивши потужності працювати на підвищеній швидкості, щоб виробляти або відремонтувати старе обладнання, і купуючи запчастини в Ірані, Китаї та Північній Кореї, Росія напрочуд відновила свої ранні втрати в Україні.

"Росія виробляє набагато більше простішого робочого обладнання, гвинтівок, снарядів, масової зброї для масових солдатів", - йдеться в повідомленні.

РФ перезоброїла сили

Західна військова допомога Києву сповільнилася в останні місяці, зокрема в Сполучених Штатах. Тим часом РФ переозброїла свої сили, оновивши наявне спорядження.

Офіційні особи США спочатку вважали, що війна в Україні серйозно погіршила російську армію. Але генерал Крістофер Дж. Каволі, верховний командувач США в Європі, цього місяця засвідчив у Конгресі, що зараз у Москви більше солдатів, ніж на початку її вторгнення, і що її Збройні сили "продемонстрували прискорену здатність вчитися та адаптуватися до виклики на полі бою як тактичні, так і технологічні".

Зокрема, російський президент Володимир Путін схвалив рекордне збільшення військових витрат на 2024 рік, плануючи витратити близько 115 мільярдів доларів, що становить майже третину загального річного бюджету країни, і подвоїти суму, виділену на військові потреби у 2021 році, за рік до цього. вторгнення в Україну.

За останні місяці російські високопосадовці, включаючи міністра оборони Сергія Шойгу, заявили про рекордні цифри, доповівши Путіну, що військово-промисловий комплекс збільшив виробництво бронетехніки в чотири рази, поставки танків у п’ять разів і збільшив виробництво безпілотників і артилерійських снарядів майже 17 разів.

Аналітики вважають, що Росія може виробляти до 330 танків на рік, але насправді будує половину цього.

Тим не менш, Росії вдалося відновити близько 1140 танків, які вона, за оцінками, втратила 2023 року, знявши пил і відновивши стару броню, взяту зі складу.

Нагадаємо, українське політичне та військове керівництво попереджає про черговий наступ росіян на фронті вже наприкінці травня - початку червня.

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