Над Курськом літають БпЛА – там спалахнула пожежа (відео)

У Курську знову щось відбувається.
У російському Курську вдень 20 квітня спалахнула пожежа.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Перед цим мешканці міста помітили в небі невідомі безпілотники. Згодом з'явилися повідомлення, що горіли пластикові труби в одному з районів міста.
Місцева влада не коментувала події у Курську.
Нагадаємо, у Смоленській області "прилетіло" по об'єкту паливно-енергетичного комплексу, спалахнула пожежа (відео).
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