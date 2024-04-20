Над Курськом літають БпЛА – там спалахнула пожежа (відео)

У Курську знову щось відбувається.

У російському Курську вдень 20 квітня спалахнула пожежа.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Перед цим мешканці міста помітили в небі невідомі безпілотники. Згодом з'явилися повідомлення, що горіли пластикові труби в одному з районів міста.

Місцева влада не коментувала події у Курську.

Нагадаємо, у Смоленській області "прилетіло" по об'єкту паливно-енергетичного комплексу, спалахнула пожежа (відео).

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