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Над Курськом літають БпЛА – там спалахнула пожежа (відео)

Над Курськом літають БпЛА – там спалахнула пожежа (відео)

Над Курськом літають БпЛА – там спалахнула пожежа (відео)

У Курську 20 квітня спалахнула пожежа / Фото: скриншот

У Курську знову щось відбувається.

У російському Курську вдень 20 квітня спалахнула пожежа.  

Про це пишуть місцеві пабліки. 

Перед цим мешканці міста помітили в небі невідомі безпілотники. Згодом з'явилися повідомлення, що горіли пластикові труби в одному з районів міста. 

Місцева влада не коментувала події у Курську.

Нагадаємо, у Смоленській області "прилетіло" по об'єкту паливно-енергетичного комплексу, спалахнула пожежа (відео).

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Над Курськом літають БпЛА – спалахнула пожежа 

Над Курськом літають БпЛА – спалахнула пожежа 

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