Над Курском летают БпЛА – там вспыхнул пожар (видео)

В Курске снова что-то происходит.
В российском Курске днем 20 апреля вспыхнул пожар.
Об этом пишут местные паблики.
До этого жители города заметили в небе неизвестные беспилотники. Впоследствии появились сообщения о том, что горели пластиковые трубы в одном из районов города.
Местные власти не комментировали события в Курске.
Напомним, в Смоленской области "прилетело" по объекту топливно-энергетического комплекса, вспыхнул пожар (видео).
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