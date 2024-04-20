Над Курском летают БпЛА – там вспыхнул пожар (видео)

В российском Курске днем 20 апреля вспыхнул пожар.

Об этом пишут местные паблики.

До этого жители города заметили в небе неизвестные беспилотники. Впоследствии появились сообщения о том, что горели пластиковые трубы в одном из районов города.

Местные власти не комментировали события в Курске.

Напомним, в Смоленской области "прилетело" по объекту топливно-энергетического комплекса, вспыхнул пожар (видео).

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