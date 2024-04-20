РФ перевооружила силы и сможет воевать минимум два года — WP

Сейчас в РФ больше солдат, чем в начале полномасштабного вторжения.

Россия нарастила военное производство, пополняя запасы оружия и боеприпасов, и, вероятно, сможет поддерживать свое наступление на Украину, по крайней мере, в течение двух лет.

Об этом пишет The Washington post.

Кроме того, Кремль перенастроил свою экономику на военный лад, заставив мощности работать на повышенной скорости, чтобы производить или отремонтировать старое оборудование, и покупая запчасти в Иране, Китае и Северной Корее, Россия удивительно восстановила свои ранние потери в Украине.

"Россия производит гораздо больше более простого рабочего оборудования, винтовок, снарядов, массового оружия для массовых солдат", — говорится в сообщении.

РФ перевооружила силы

Западная военная помощь Киеву замедлилась в последние месяцы, в том числе в Соединенных Штатах. Тем временем РФ перевооружила свои силы, обновив снаряжение.

Официальные лица США поначалу считали, что война на Украине серьезно ухудшила российскую армию. Но генерал Кристофер Дж. Каволи, верховный командующий США в Европе, в этом месяце засвидетельствовал в Конгрессе, что сейчас у Москвы больше солдат, чем в начале ее вторжения, и что ее Вооруженные силы "продемонстрировали ускоренную способность учиться и адаптироваться к вызовам на поле боя как тактические, да и технологические".

В частности, российский президент Владимир Путин одобрил рекордное увеличение военных расходов на 2024 год, планируя потратить около 115 миллиардов долларов, что составляет почти треть общего годового бюджета страны, и удвоить сумму, выделенную на военные нужды в 2021 году, за год до этого. вторжение в Украину.

За последние месяцы российские чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу, заявили о рекордных цифрах, доложив Путину, что военно-промышленный комплекс увеличил производство бронетехники в четыре раза, поставки танков в пять раз и увеличил производство беспилотников и артиллерийских снарядов почти 17 раз.

Аналитики считают, что Россия может производить до 330 танков в год, но на самом деле строит половину этого.

Тем не менее России удалось восстановить около 1140 танков, которые она, по оценкам, потеряла в 2023 году, сняв пыль и восстановив старую броню, взятую со склада.

Напомним, украинское политическое и военное руководство предупреждает об очередном наступлении россиян на фронте уже в конце мая – начале июня.

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