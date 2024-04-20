Чоловік 613 днів хворів на COVID-19: що стало причиною смерті

Через супутні захворювання пацієнт змушений був вживати ліки, які послаблюють імунну систему, і вона не могла виробляти антитіла проти вірусу.

У Нідерландах помер 72-річний чоловік, який протягом 613 днів був інфікований коронавірусом. Загалом за час хвороби вірус мутував у його організмі 50 разів.

Про це повідомляє Bild.

Згідно з повідомленням, у чоловіка були й інші важкі захворювання. Пенсіонер страждав від хвороби кісткового мозку, яка вразила його стовбурові клітини та еритроцити, згодом у нього розвинулася лейкемію.

Голландський пенсіонер заразився варіантом Омікрона BA.1.17 у лютому 2022 року і лікувався в університетській лікарні Амстердама. Незважаючи на кілька вакцин проти Covid-19, на момент надходження в лікарню пацієнт не відповів на лікування антитілами.

Дослідники виявили, що вірус розвинув мутацію стійкості всього за 21 день після прийому препарату "Сотровімаб". Це означає, що вірус швидко адаптувався до активного інгредієнта, щоб боротися з ним.

Через згадані раніше захворювання він був змушений приймати імунодепресанти. Вони послаблюють імунну систему, яка не може виробляти антитіла проти вірусу.

Зрештою вірус в його організмі мутував близько 50 разів. Цей випадок показує приклад того, на що здатний коронавірус, якщо він занадто довго перебуває в організмі і може розмножуватися знову і знову.

У розвитку стану пацієнта немає чогось нового для науки, але тривалість захворювання у 613 днів є екстраординарною.

Нагадаємо, нове дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) свідчить, що в Європі вакцини проти коронавірусу врятували 1,4 млн життів.

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