Возможен ли сейчас существенный "обвал фронта": мнение Жорина

В последнее время в инфопространстве появляются не очень оптимистичные новости. Несмотря на это, пока высокой вероятности масштабного обвала фронта нет.

Об этом написал майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр.

"Сейчас часто используют такую формулировку (обвал фронта – ред.), хоть она и не совсем корректна. Ну конечно, если мы все расслабимся и убьем – то может быть, но при адекватном раскладе вряд ли", – уверяет военный.

Он признает, что россияне могут "продавить" отдельные участки в случае накопления соответствующего количества сил и средств. Мы это уже видели: оккупанты умеют упорно давить там, где определяют для себя приоритеты. На таких участках они не жалеют никаких ресурсов, и десятки тысяч погибших тоже не повод остановиться.

"Именно за счет такого "подхода" они могут иметь успех. И будут такую тактику использовать дальше — не только на Востоке, например, но и на других направлениях, в том числе на границе", — подытожил Жорин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях заявили о существенном обострении ситуации на фронте. Да, военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил уровень этого ухудшения обстановки.

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