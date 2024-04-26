США в ближайшее время объявят об оборонном пакете для Украины на $6 млрд - Reuters

О новой масштабной помощи могут быть объявить уже сегодня.

Соединенные Штаты в ближайшее время могут объявить о закупке для Украины оружия на 6 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в администрации США.

"Соединенные Штаты Америки могут уже в пятницу объявить о закупке для Украины нового вооружения более чем на 6 миллиардов долларов", — говорится в материале.

По словам одного из официальных лиц и третьего лица, знакомого с планом, он будет включать в себя системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Напомним, ранее сообщалось, что США надеются, что поставки ракет ATACMS Украине изменят мнение Берлина по поводу Taurus.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байдену не верят в победу Украины даже с новой помощью.

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