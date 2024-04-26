День ангела 26 апреля: кого и как поздравлять с именинами

26 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 26 апреля

26 апреля 2024 года поздравьте с именинами Василия, Ивана (Яна), Нестора, Николая, Петра, Степана, Глафира.

Василий — древнегреческое имя, которое переводится как "царь". Уже в детстве мальчик очень общителен и открыт. Во взрослом возрасте становится наблюдательным, верным и честным.

Иоанн (Ян) — происходит от древнеиудейского слова, что означает "подарок Бога". В детстве часто спортивно одаренный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, что может других выводить из себя.

Нестор — греческого происхождения, означает "вернуться на Родину". Уже с детства никогда не подвергается чужому влиянию или угрозам. Во взрослом возрасте хорошо развитую интуицию.

Николай — имя означает "победитель народов". В детстве мальчик очень воспитан и вежлив, никогда не приносит вреда. Во взрослом возрасте становится настойчивым, что помогает ему в работе.

Петр – древнегреческое имя, которое переводится как "скала". Хорошо учится, легко усваивает новый материал. А вот во взрослом возрасте становится слишком прямолинейным, поэтому друзей мало.

Степан — происходит от греческого имени, которое означает "венец". В детстве мальчик озорной, веселый и активный. Во взрослом возрасте становится привлекательным мужчиной, знающим свою цену.

Глафира — древнегреческого происхождения и переводится как "изощренная". Девочка тихая и спокойная, часто живущая в своем вымышленном мире. Во взрослом возрасте становится более коммуникабельным, хотя характер остается сложным.

День ангела 26 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 26 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

***

Будь всегда ты счастливым,

Обаятельным, любимым,

Добрым, сильным и отважным,

И здоровым, это важно!



Всех высот в пути добейся,

И пусть жизнь течёт как песня,

Будет лёгкой и везучей,

И, конечно же, нескучной!

***

Именины – это праздник души и тепла, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, оберегающего тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было поменьше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.

***

Будь красивой самой,

Веселой, доброй, озорной,

Любимой, нежной и желанной,

Здоровой, мудрой, молодой!



Чтоб были рядышком родные

И только верные друзья.

Карина, просто быть счастливой

От всей души желаю я!

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!

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