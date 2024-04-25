Прогноз погоды на 26 апреля: где снова ожидаются сильные заморозки

В ряде областей будет туман.

В пятницу, 26 апреля, в некоторых областях Украины станет прохладнее. Местами – сильные заморозки. Кроме того, в регионах будет дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Облачно с прояснениями. Ночью и утром в Закарпатье, Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областях — туман. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Ночью в большинстве северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях будет дождь. Днем будет дождь по всей стране, кроме мероприятия. Местами местами грозы.

Температура воздуха ночью будет 7-12° тепла. Более теплой ночь будет в юго-восточной части страны +13-17°. На западе — прохладно — всего 2-7° тепла. Днем в Украине столбики термометров покажут +18-23 °. На западе страны – прохладнее – +12-17°. На юго-востоке воздух прогреется до 26° тепла.

На высокогорье Карпат в пятницу небольшой дождь, а ночью — еще и с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет от +2° до -3° мороза, днем — 5-10° тепла.

Прогноз погоды в Украине на сутки 26 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине и столице будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, а ночью и утром местами туман. Скорость северо-западного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха – 7-12° тепла, днем – +12-17°. В Киеве ночью температура будет 10-12° тепла, днем +12-14°.

Предупреждение о заморозках

В пресс-службе Львовского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеоявлениях во Львовской области. На территории Львовской области ночью и утром сильный заморозок 0-5°. Во Львове – 0 – 2°.

Также и уровень опасности объявлен в Прикарпатье. Ночью и утром в Ивано-Франковске и области ожидаются заморозки на почве 0-3⁰.

Как сообщалось, 24 апреля Украину снова накрыл пыль из Сахары. Он будет оставаться в атмосфере над страной до пятницы, 26 апреля. Затем отступит к востоку. Атмосфера страны очистится.

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