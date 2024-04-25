Лукашенко угрожает апокалипсисом: диктатор отреагировал на поставку ATACMS Украине

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, партнеры Украины больше не выдвигают требование не атаковать территорию РФ.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время выступления на VII Всебелорусском народном собрании заявил, что Москва использует весь имеющийся арсенал в случае угрозы ракетных ударов по территории России.

Об этом пишет "Униан"

Самопровозглашенный президент подчеркнул, что США пытаются ослабить Россию и перегрузить Европу, чтобы никто не мешал им "разбираться один на один с Китаем" в южно-тихоокеанском регионе.

"Любое неосторожное слово или движение и может начаться открытое вооруженное противостояние, вплоть до применения ядерного оружия", — пригрозил Лукашенко.

Он также напомнил, что Украина получила от США баллистические ракеты ATACMS "без условий". То есть если раньше Украине запрещали использовать американское оружие для ударов по территории России, "частично в Беларуси", теперь такого требования Соединенные Штаты не выдвигают.

"И если ситуация сложится угрожающе – прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она владеет. Это будет апокалипсис. Для этого все готово", – заявил Лукашенко.

По его словам, после распада Советского Союза Беларусь получила самое современное в то время стратегическое ядерное оружие, которое сейчас находится на вооружении российской армии.

"Была размещена, и я ее видел. Как я говорил, я обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения", – заверил Лукашенко.

Напомним, западные СМИ утверждают, что США тайно передали Украине ATACMS большой дальности. По информации журналистов, украинские силы уже применили их для ударов по российским военным объектам в Крыму.

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