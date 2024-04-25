Лукашенко погрожує апокаліпсисом: диктатор відреагував на постачання ATACMS Україні

За словами самопроголошеного президента Білорусі, партнери України більше не висувають вимогу не атакувати територію РФ.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час виступу на VII Всебілоруських народних зборах заявив, що Москва використає весь наявний арсенал в разі загрози ракетних ударів по території Росії.

Про це пише "Уніан"

Самопроголошений президент наголосив, що США намагаються послабити Росію та перевантажити Європу, щоб ніхто не заважав їм "розбиратися сам на сам із Китаєм" у південно-тихоокеанському регіоні.

"Будь-яке необережне слово або рух і може початися відкрите збройне протистояння, аж до застосування ядерної зброї", – пригрозив Лукашенко.

Він також нагадав, що Україна отримала від США балістичні ракети ATACMS "без умов". Тобто, якщо раніше Україні забороняли використовувати американську зброю для ударів по території Росії, "частково в Білорусі", тепер такої вимоги Сполучені Штати не висувають.

"І якщо ситуація складеться загрозливо – перш за все, чого вони хочуть для внутрішньої ситуації в Росії, Росія застосує весь арсенал, яким вона володіє. Це буде апокаліпсис. Для цього все готово", – заявив Лукашенко.

За його словами, після розпаду Радянського Союзу Білорусь отримала найсучаснішу на той час стратегічну ядерну зброю, яка наразі знаходиться на озброєнні російської армії.

"Була розміщена, і я її бачив. Як я говорив, обіймався з ядерною боєголовкою стратегічного призначення", – запевнив Лукашенко.

Нагадаємо, західні ЗМІ стверджують, що США таємно передали Україні ATACMS великої дальності. За інформацією журналістів українські сили вже застосували їх для ударів по російських військових об'єктах у Криму.

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