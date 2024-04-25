США таємно передали Україні ATACMS великої дальності — NYT

США таємно відправили в Україну нову партію ATACMS великої дальності, і українські сили вже застосували їх для ударів по російських військових об'єктах у Криму.

Сполучені Штати таємно відправили в Україну нову ракетну систему великої дальності, і українські сили негайно використали цю зброю, щоб атакувати російський військовий аеродром у Криму 17 квітня та російські війська на південному сході країни.

Про це пише The New York Times з посиланням на словами високопоставленого американського представника.

За його словами, Україна використала ракети великої дальності для удару по російських військах у портовому місті Бердянськ на Азовському морі.

Минулої середи також стало відомо про великі пожежі та вибухи на військовому аеродромі в Джанкої, Крим, який, за словами високопоставленого чиновника адміністрації, також був ціллю ATACMS далекої дії. У зверненні того вечора президент Володимир Зеленський подякував головкому ЗСУ Олександру Сирському, але не уточнив подробиць удару.

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За словами високопоставленого чиновника США, у середині лютого президент Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 ракет більшого радіусу дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів. Вони були частиною вантажу вартістю 300 мільйонів доларів в Україну в березні, першого нового пакету допомоги для країни після закінчення фінансування наприкінці грудня.

Видання пише, що співробітники адміністрації тримали відправлення в таємниці, щоб уникнути витоку інформації до росіян. Коли Сполучені Штати надали Україні зброю великої дальності попереднього разу, українці завдали серйозної шкоди російським силам. Але росіяни після такого одразу виводять свої сили та склади зброї з зони дії української зброї, поки Україна не зможе використати нову систему з більшою дальністю. ATACMS більшого радіусу дії були одними з останніх великих систем озброєнь, які Київ хотів, але Сполучені Штати не бажали надавати.

Додаткові ракети великої дальності також були включені до допомоги Україні в розмірі 60,8 мільярдів доларів, яка є частиною закону, підписаного президентом Байденом 24 квітня. Однак навіть після цього в Україні і словом не обмовились, що вже отримали та застосували цю зброю.

Нагадаємо, у Адміністрації президента США заявили, що ЗСУ не використовуватимуть тактичні ракети ATACMS поза межами міжнародно визнаної території України. Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США мали достатньо часу, щоб перевірити, як Україна виконує свої зобовʼязання.

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