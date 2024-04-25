На Сумщині відбувся бій з диверсантами: який результат

Прикордонники виявили ворожу засідку з понад 10 диверсантів.
В Сумській області українські прикордонники вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.
Українські прикордонники на одному з напрямків виявили російську засідку з понад 10 диверсантів. Між захисниками та ворогом завʼязався стрілецький бій.
"Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки. У результаті зіткнення ворог відійшов", – поінформували в ДПСУ.
До слова, напередодні в ДПСУ заявили, що збільшать чисельність служби на 15 тис. осіб, аби у подальшому захистити державний кордон.
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