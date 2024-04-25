В Сумской области произошел бой с диверсантами: какой результат

Пограничники обнаружили вражескую засаду из более десятка диверсантов.

В Сумской области украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Украинские пограничники на одном из направлений обнаружили российскую засаду из более десятка диверсантов. Между защитниками и врагом завязался стрелковый бой.

"Для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчеты. В результате столкновения враг отошел", — сообщили в ГПСУ.

К слову, накануне в ГПСУ заявили, что увеличат численность службы на 15 тыс. человек, чтобы в дальнейшем защитить государственную границу.

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