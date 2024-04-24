Украину снова накрыл пыль из Сахары: есть ли опасность

Пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной вплоть до пятницы.

Пыль из Сахары сегодня, 24 апреля, добралась до территории Украины. Пыль будет оставаться в атмосфере над страной до пятницы, 26 апреля, а затем отступит к востоку. Атмосфера очистится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и показали спутниковый снимок.

Отмечает, что пыль из Сахары, которую еще вчера фиксировали в Греции, будет скорее вымываться из атмосферы из-за циклона и влажных воздушных масс, которые определяют погоду на большей части территории страны.

"Это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Впрочем, в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами выпадающие дождевые капли будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми", отметили в Укригидрометцентре.

Синоптики объясняют, что на спутниковом изображении пыль обозначена розовым цветом. Он ясно прослеживается над южными и центральными областями, а также распространяется на север.

Пыль из Сахары, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня добралась до территории Украины. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось , утром 24 апреля пошел "грязный" дождь в некоторых областях. В частности его могли наблюдать жители Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

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