Ермак рассказал, когда Украина получит дополнительные ЗРК Patriot

Ряд западных СМИ написал о том, будто союзники Украины по ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию, у которых на вооружении есть более десятка систем Patriot, чтобы те передали ПВО Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин проведет переговоры со своим греческим коллегой по телефону. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, получит ли Украина дополнительные ЗРК Patriot.

Об этом он сказал в эфире "1+1" в телемарафоне.

"Могу точно вам сказать, новые Patriot будут. И честно говоря, для нас это второстепенное, откуда они к нам попадут. Главное, чтобы они были и были как можно быстрее, потому что это защита наших городов, защита наших людей. Говорим с партнерами каждый день и думаем, что речь идет не только об этих двух странах (Греция и Испания — ред.). Наши партнеры, в первую очередь, американцы, говорят и с другими странами. Знаем и о позиции канцлера Германии Олафа Шольца, и все они знают, сколько нам нужно Patriot. Поэтому я уверен, что очень скоро у нас будут очень хорошие новости", — отметил Андрей Ермак.

Напомним, по данным Bloomberg, Германия давит на США по отправке Украине еще одной системы Patriot.

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