Прогноз погоди на 26 квітня: де знову очікуються сильні заморозки

У низці областей буде туман.

У п'ятницю, 26 квітня, у деяких областях України стане прохолодніше. Місцями - сильні заморозки. Крім того, в регіонах дощитиме.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Хмарно з проясненнями. Вночі і вранці на Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині - туман. Швидкість вітру становитиме 5- 10 м/с.

Вночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях буде дощ. Вдень дощитиме у всій країні, крім заходу. Місцями подекуди грози.

Температура повітря вночі становитиме 7-12° тепла. Теплішою ніч буде у південно-східній частині країни +13-17°. Натомість на заході - прохолодно - лише 2-7° тепла. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть +18-23°. На заході країни - прохолодніше - +12-17°. На південному сході повітря прогріється до 26° тепла.

На високогір'ї Карпат у п'ятницю буде невеликий дощ, а вночі - ще й з мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме від +2° до -3° морозу, вдень - 5-10° тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 26 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі, а вночі та вранці місцями туман. Швидкість північно-західного вітру - 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря – 7-12° тепла, вдень – +12-17°. В Києві вночі температура становитиме 10-12° тепла, вдень +12-14°.

Попередження про заморозки

У пресслужбі Львівського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеоявища у Львівській області. На території Львівської області вночі та вранці сильний заморозок 0- 5°. У Львові - 0 - 2°.

Також І рівень небезпеки оголошено на Прикарпатті. Вночі та вранці в Івано-Франківську та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3⁰.

Як повідомлялося, 24 квітня Україну знову накрив пил із Сахари. Він залишатиметься в атмосфері над країною до п'ятниці, 26 квітня. Потім відступить на схід. Атмосфера країни очиститься.

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