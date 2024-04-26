День ангела 26 квітня: кого та як вітати з іменинами

26 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 26 квітня
26 квітня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Івана (Яна), Нестора, Миколу, Петра, Степана, Глафіру.
Василь — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "цар". Вже в дитинстві хлопчик дуже товариський і відкритий. В дорослому віці стає спостережливим, вірним і чесним.
Іван (Ян) — походить від давньоіудейського слова, що означає "подарунок Бога". В дитинстві часто спортивно обдарований. В дорослому віці стає неквапливим, що може інших виводити з себе.
Нестор — грецького походження, означає "повернутися на Батьківщину". Вже від дитинства ніколи не піддається чужому впливу чи погрозам. В дорослому віці має добре розвинену інтуїцію.
Микола — ім'я означає "переможець народів". В дитинстві хлопчик дуже вихований і чемний, ніколи не робить шкоди. В дорослому віці стає наполегливим, що допомагає йому у роботі.
Петро — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "скеля". Добре вчиться, легко засвоює новий матеріал. А ось в дорослому віці стає надто прямолінійним, тому друзів має мало.
Степан — походить від грецького імені, яке означає "вінець". В дитинстві хлопчик пустотливий, веселий та активний. В дорослому віці стає привабливим чоловіком, який знає свою ціну.
Глафіра — давньогрецького походження і перекладається як "витончена". Дівчинка тиха і спокійна, часто живе у своєму вигаданому світі. В дорослому віці стає більш комунікабельною, хоча характер залишається складним.
День ангела 26 квітня — душевні привітання в прозі і віршах
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
***
В День ангела побажаю
Море квітів і добра,
Щоб січнева завірюха
Купу втіхи намела!
Щоби всі були щасливі
І веселі у цей день,
Хай навколо буде радість,
Пристрасть і любов лишень!
***
Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.
***
З Днем ангела привітати
Поспішаю я сьогодні,
Хочу щиро побажати
Вам здоров’ячка безодню,
В праці успіхів й натхнення,
Вдома — миру й ласки,
Щоб яскраве сьогодення
Було, наче казка!
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!
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