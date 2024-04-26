День ангела 26 квітня: кого та як вітати з іменинами

26 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 26 квітня

26 квітня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Івана (Яна), Нестора, Миколу, Петра, Степана, Глафіру.

Василь — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "цар". Вже в дитинстві хлопчик дуже товариський і відкритий. В дорослому віці стає спостережливим, вірним і чесним.

Іван (Ян) — походить від давньоіудейського слова, що означає "подарунок Бога". В дитинстві часто спортивно обдарований. В дорослому віці стає неквапливим, що може інших виводити з себе.

Нестор — грецького походження, означає "повернутися на Батьківщину". Вже від дитинства ніколи не піддається чужому впливу чи погрозам. В дорослому віці має добре розвинену інтуїцію.

Микола — ім'я означає "переможець народів". В дитинстві хлопчик дуже вихований і чемний, ніколи не робить шкоди. В дорослому віці стає наполегливим, що допомагає йому у роботі.

Петро — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "скеля". Добре вчиться, легко засвоює новий матеріал. А ось в дорослому віці стає надто прямолінійним, тому друзів має мало.

Степан — походить від грецького імені, яке означає "вінець". В дитинстві хлопчик пустотливий, веселий та активний. В дорослому віці стає привабливим чоловіком, який знає свою ціну.

Глафіра — давньогрецького походження і перекладається як "витончена". Дівчинка тиха і спокійна, часто живе у своєму вигаданому світі. В дорослому віці стає більш комунікабельною, хоча характер залишається складним.

День ангела 26 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 26 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

В День ангела побажаю

Море квітів і добра,

Щоб січнева завірюха

Купу втіхи намела!

Щоби всі були щасливі

І веселі у цей день,

Хай навколо буде радість,

Пристрасть і любов лишень!

***

Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.

***

З Днем ангела привітати

Поспішаю я сьогодні,

Хочу щиро побажати

Вам здоров’ячка безодню,

В праці успіхів й натхнення,

Вдома — миру й ласки,

Щоб яскраве сьогодення

Було, наче казка!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

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