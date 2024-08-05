Чи справді працює гуаша

У соціальних мережах шириться інформація, що за допомогою гуаша можна майже повністю змінити обриси вашого обличчя та підтягнути шкіру, проте правда це чи ні, спробуємо розібратися.

На сторінці Stylist вийшла стаття присвячена використанню гуаша в косметичних цілях і чи справді ми матимемо якісь результати від його щоденного використання. Гуаша - давня практика, що бере свій початок у традиційній китайській медицині, що останнім часом набула популярності серед західних косметичних процедур.

Навіть неглибоко занурившись у соціальні мережі, ви обов’язково натрапите на відео у якому скажуть, що гуаша - це диво-інструмент, здатний забезпечити вам усе: від миттєвої підтяжки брів до ідеальної лінії щелепи. Ба більше, можна навіть зустріти інформацію, що гуаша може допомогти зменшити набряки обличчя і полегшити головний біль. Та от чи так воно насправді?

Чи корисна гуаша для шкіри?

Гуаша, справді може покращити пружність вашої шкіри, але послідовність його використання є ключовим аспектом. Як і при регулярних заняттях масажем, йогою, пілатесом чи тренуванням у залі, регулярне використання гуаша також приносить омолоджувальний ефект. З часом, при постійному застосуванні, ви можете помітити, що ваша шкіра стане яскравішою, свіжішою та, можливо, більш рельєфною.

Однак гуаша не є чудотворним засобом і має свої обмеження. Цей інструмент може допомогти зменшити застій лімфатичної рідини та затримку води в м’язах, що призведе до рельєфнішого та менш набряклого вигляду, проте гуаша не здатна кардинально змінити форму вашого обличчя.

Чи може гуаша підняти брови?

Так, дійсно, ви можете на певний час припідняти брови за допомогою гуаша. Отже, якщо ви можете досягти тимчасових результатів, то при регулярному застосуванні видимі поліпшення триватимуть значно довше.

Чи може гуаша прибрати друге підборіддя?

Ні, тут він безсильний. Подвійне підборіддя складається з жирової тканини, а не накопиченої рідини, яку можна вивести. Однак гуаша можна використовувати як інструмент для підтримки та зміцнення цієї області обличчя. Важливо пам'ятати, що подвійне підборіддя є абсолютно нормальним і природним явищем.

Замість того, щоб сприймати гуаша як швидке рішення для корекції обличчя, краще розглядати його як корисну практику для загального здоров'я і підтягнутості шкіри. У себе на сторінці б’ютіблогерка sarahsaleen показала, як саме використовувати гуаша.

Хоча гуаша не є чудодійним засобом, як стверджують деякі блогери, він надає відчутні переваги тим, хто регулярно його використовує. Від покращення пружності та яскравості шкіри до тимчасового підняття брів, гуаша може бути цінним доповненням до вашого догляду за шкірою.

Читайте також: