"Ліверпуль" здолав "Челсі" без Мудрика та повернув собі лідерство в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" обіграв "Челсі" в центральному матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:1 .

Господарі поля відкрили рахунок на 29-й хвилині зустрічі – Мохамед Салах реалізував пенальті, який арбітр призначив за фол Леві Колвілла проти Кертіса Джонса.

Одразу після перерви "сині" відігралися – на 48-й хвилині відзначився Ніколас Джексон. Спочатку рефері скасував гол через офсайд, але після перегляду VAR змінив своє рішення.

Мерсисайдці швидко відповіли. На 51-й хвилині Кертіс Джонс скористався передачею Салаха та точно пробив повз воротаря лондонців Роберта Санчеса. Саме цей гол приніс підопічним Арне Слота перемогу.

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик не потрапив до заявки своєї команди на цей матч.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (21 очко) повернувся на перше місце в АПЛ. "Червоні" на один бал випереджають найближчого переслідувача "Манчестер Сіті". Своєю чергою, "Челсі" з 14 пунктами йде на шостій позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії мерсисайдський клуб 27 жовтня на виїзді зустрінеться з "Арсеналом", а команда Енцо Марески того ж дня прийме "Ньюкасл".

Перед цим обидва клуби зіграють в єврокубках: "Ліверпуль" 23 жовтня у гостях протистоятиме "РБ Лейпцигу" в рамках 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів, а "Челсі" днем пізніше на виїзді зійдеться з "Панатінаїкосом" у матчі 2-го туру основної стадії Ліги конференцій.

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