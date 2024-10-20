Мета Путіна до холодів: Маломуж розповів про бої на Донеччині

На Курахівському напрямку на Донеччині російські окупанти кинули набагато більше сил, ніж на Харківщину, а також намагаються розвивати наступ по всій Донеччині. Сили оборони своєю чергою знищують ворожі резерви, що дедалі складніше.

Про це сказав генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж в ефірі FREEДOM.

За словами військового експерта, росіяни не змогли просунутися впритул до Покровська. Водночас це місто залишається найважливішою їхньою метою.

“Ворог вирішив після того, як обламав зуби біля Покровська — оскільки багаторазові атаки та навіть чіткий жорсткий сигнал Путіна, щоб узяти місто до 1 жовтня та у наступні терміни, нічого не дали — зробити кілька маневрів. Перший, який їм вдався, — це Вугледар. Ми дійсно відійшли на вихідні позиції, на укріпрайони, але не вийшов у росіян стратегічний наступ та обхід із флангів Покровська", — сказав військовий експерт.

За його словами, окупанти спрямували всі сили та засоби на Курахівський напрямок і намагаються крок за кроком, на 100-300-400 метрів щодня, заводити на нові позиції, щоб обійти з флангів.

"Ми за деякими напрямками маневруємо, відходили по 200-300 метрів, але на підготовлені позиції, і вже з цих позицій завдавали вогневих ударів по військах, що просунулися на наші позиції, які ми тримали перед цим. І це дуже хороша тактика, по-перше, зберегти наші війська, а з іншого боку, знищити противника, який ще не освоїв нових позицій”, — пояснив генерал.

Він зазначив, що бої на напрямку точаться важкі.

"Ворог кинув на нього набагато більше сил, ніж на Харківщину, і намагається розвивати наступ по всій Донеччині. Сили оборони своєю чергою намагаються знищувати ворожі резерви, заповнювати які Москві дедалі складніше", — додав він.

Якої мети Путін хоче досягти до холодів

За словами Маломужа, очільник Кремля Путін поставив своїй армії мету — до холодів і бездоріжжя практично взяти Покровськ, вийти на стратегічний наступальний формат до Краматорська і далі рухатися для захоплення Донецької області.

"Йде щоденний — тричі на день, за оперативними даними, — звіт Путіну про кожен крок. Він дивиться не те що по місту чи селу, як просунулися, а навіть — скільки метрів. Тому тиск — найпотужніший. І збройні сили Росії не можуть пройти, використовуючи для атак лише живу силу. І що у цій ситуації? Звичайно, повинні залучати бронетехніку, такі собі ударні кулаки. Але ми маємо дуже багато ефективних систем протидії танкам, БТРам, БМП, САУ. Знищуємо велику кількість”, — сказав Микола Маломуж.

Нагадаємо, Харків може стати непридатним для життя. Його закидують ворожими КАБами. Тим часом й інші прифронтові міста теж потерпають від авіаударів.

Водночас Росія продовжує тероризувати всю Україну БпЛА та готується до масованого удару по країні.

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