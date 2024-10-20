Цель Путина до холодов: Маломуж рассказал о боях в Донецкой области

На Кураховское направление Донецкой области российские оккупанты бросили гораздо больше сил, чем на Харьковщину, а также пытаются развивать наступление по всему Донбассу. Силы обороны в свою очередь уничтожают вражеские резервы.

Об этом сказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эфире FREEДOM.

По словам военного эксперта, россияне не смогли взять Покровск в лоб. В то же время этот город остается важнейшей их целью.

“Враг решил после того, как обломал зубы у Покровска — поскольку многократные атаки и даже четкий жесткий сигнал Путина, чтобы взять город до 1 октября и в последующие сроки, ничего не дали — сделать несколько маневров. Первый, который им удался, это Угледар. Мы действительно отошли на исходные позиции, на укрепрайоны, но не вышло у россиян стратегическое наступление и обход с флангов Покровска", — сказал военный эксперт.

По его словам, оккупанты направили все силы и средства на Кураховское направление и пытаются шаг за шагом, на 100-300-400 метров каждый день, заводить на новые позиции, чтобы обойти с флангов.

"Мы по некоторым направлениям маневрируем, отходили по 200-300 метров, но на подготовленные позиции, и уже с этих позиций наносили огневые удары по войскам, которые продвинулись на наши позиции, которые мы держали перед этим. И это очень хорошая тактика, по- во-первых, сохранить наши войска, а с другой стороны, уничтожить противника, еще не освоившего новых позиций», — объяснил генерал.

Он отметил, что бои на направлении идут тяжелые.

"Враг бросил на него гораздо больше сил, чем на Харьковщину, и пытается развивать наступление по всей Донбассе. Силы обороны в свою очередь пытаются уничтожать вражеские резервы, заполнять которые Москве все сложнее", — добавил он.

Какой цели Путин хочет достичь холодов

По словам Маломужа, глава Кремля Путин поставил своей армии цель — к холодам и бездорожью практически взять Покровск, выйти на стратегический наступательный формат в Краматорск и дальше двигаться для захвата Донецкой области.

"Идет ежедневный — трижды в день, по оперативным данным, — отчет Путину о каждом шаге. Он смотрит не то что по городу или селу, как продвинулись, а даже сколько метров. Поэтому давление — самое мощное. И вооруженные силы России не могут пройти, используя для атак только живую силу. И что в этой ситуации? .

Напомним, Харьков может стать непригодным для жизни. Его забрасывают вражескими кабами. Между тем и другие прифронтовые города тоже страдают от авиаударов.

В то же время Россия продолжает терроризировать всю Украину БПЛА и готовится к массированному удару по стране.

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