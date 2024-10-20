Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Флаги ЕС и Украины: в Тбилиси начал собираться проевропейский марш

Флаги ЕС и Украины: в Тбилиси начал собираться проевропейский марш

Митинг в Тбилиси

В Тбилиси продолжается масштабный марш "Грузия выбирает Евросоюз".

За шесть дней до парламентских выборов Грузии в столице страны Тбилиси тысячи человек вышли на акцию "Грузия выбирает Евросоюз".

Об этом передает "Эхо Кавказа".

Отмечается, что оппозиционеры собрались на пяти локациях: на площади Республики, площади Героев, у станций метро Марджанишвили и 300 арагвинцев, у пересечения улиц Амаглеба и Асатиани в районе Мтацминда.

Как пишет SOVA, люди пришли на акцию с транспарантами и флагами Грузии, ЕС и Украины.

Напомним, что ЕС может рассмотреть вопрос о возможной отмене статуса Грузии как страны-кандидата.

В Тбилиси началась акция оппозиции под лозунгом европейской интеграции

В Тбилиси началась акция оппозиции под лозунгом европейской интеграции

Похожие темы:

Следующая публикация