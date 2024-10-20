Флаги ЕС и Украины: в Тбилиси начал собираться проевропейский марш

В Тбилиси продолжается масштабный марш "Грузия выбирает Евросоюз".
За шесть дней до парламентских выборов Грузии в столице страны Тбилиси тысячи человек вышли на акцию "Грузия выбирает Евросоюз".
Об этом передает "Эхо Кавказа".
Отмечается, что оппозиционеры собрались на пяти локациях: на площади Республики, площади Героев, у станций метро Марджанишвили и 300 арагвинцев, у пересечения улиц Амаглеба и Асатиани в районе Мтацминда.
Как пишет SOVA, люди пришли на акцию с транспарантами и флагами Грузии, ЕС и Украины.
Напомним, что ЕС может рассмотреть вопрос о возможной отмене статуса Грузии как страны-кандидата.
Ранее сообщалось, что США отложили на неопределенный срок запланированные военные учения с Грузией.
Читайте также:
- Цинизм зашкаливает: Лавров предлагает Грузии помощь в примирении с квазиреспубликами
- Румыния, Венгрия, Грузия и Азербайджан проложат линии электропередач по дну Черного моря.
- Депортированные из России украинцы застряли на грузинской границе – СМИ