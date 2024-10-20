Прапори ЄС і України: у Тбілісі почав збиратись проєвропейський марш

За шість днів до парламентських виборів Грузії, у столиці країни Тбілісі тисячі людей вийшли на акцію "Грузія обирає Євросоюз".

Про це передає "Ехо Кавказа".

Зазначається, що опозиціонери зібралися на п’яти локаціях: на площі Республіки, площі Героїв, біля станцій метро “Марджанішвілі” та “300 арагвінців”, біля перетину вулиць Амаглеба та Асатіані в районі Мтацмінда.

Як пише SOVA, люди прийшли на акцію з транспарантами й прапорами Грузії, ЄС та України.

Нагадаємо, що ЄС може розглянути питання про можливе скасування статусу Грузії як країни-кандидата.