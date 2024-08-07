"Х*хлы вошли в город!": що таке Суджа, де це місто і чому саме його вибрали для наступу на РФ

Чому саме це місто вибрали для наступу в РФ, чим воно корисне Україні і факт про Суджу, який вас точно здивує – в ексклюзиві TSN.ua.

ЗСУ – на півдорозі до Курської АЕС. Суджа, що на РФ, у паніці! Люди тікають і все кидають, а все тому, що нібито ЗСУ поруч. Чому саме це місто вибрали для наступу в РФ, чим воно корисне Україні і факт про Суджу, який вас точно здивує – дивіться в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Суджа, ахтунг! Чому місто “звільняють” від РФ?

Про те, що в Курській області стався якийсь “прорив”, ви вже точно в курсі. Якщо ні, то всі деталі можете знайти в наших попередніх випусках. Та цього разу хочемо звернути вашу увагу на містечко Суджа, що на Курщині. Там справжня паніка, місто розносять, люди тікають, та от біда – евакуювати їх нікому. В місцевому телеграм-каналі радять, куди телефонувати, але там кажуть, що нічим допомогти не можуть: "По поводу эвакуации звоните 112. Требуйте от них. Мы помочь не можем".

Питання: а відколи люди просять евакуювати себе в адмінів телеграмів?

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Одні росЗМІ переконують, що всі вже евакуйовані, інші скиглять, що ще багато людей у місті й досі залишаються.

"В Судже по-прежнему остается большое количество мирных жителей. В городе наблюдаются многочисленные возгорания и разрушенные здания. Обстрелы из артиллерии. Без остановки работает ПВО. Отсутствуют электричество и водоснабжение. Жители оказывают помощь друг другу: кто-то подвозит воду, а кто-то помогает эвакуировать людей. Держимся, родная Суджа", – пишуть росЗМІ.

Так, Суджо, дєржись. “СВО” – вона така. Приносить руйнування, забирає воду і світло. Ну та й навіщо вони вам? Головне, що тепер і ви можете насолодитися своєю “СВО”. Радісно за сусідів, дуже радісно!

А ще подейкують, що Суджу кинули взагалі напризволяще, і якщо в Курську є хоча б літаки, то там немає навіть хваленої ППО.

Чому наступають саме на Суджу і чим вона корисна Україні?

Тепер детальніше про Суджу та чому для “наступу” було обрано саме це місто. OSINT-дослідник розповів, що Суджа розташована в низині, наступ іде з височини, що дає вогневий контроль над логістичними шляхами.

Крім цього, від Суджі йде важлива залізнична лінія, яка забезпечує російське угруповання "Північ". Контроль над нею послабить постачання угруповання, змушуючи російську логістику проходити через Бєлгород. Угруповання "Північ" розділене на чотири групи.

Кажуть, що нібито ЗСУ наступають у фланг, перерізаючи постачання іншим групам.

А ще через Суджу проходить газопровід, який раніше використовували для постачання газу до Угорщини. Контроль над Суджею дає Україні важіль тиску на угорське керівництво.

І вишенька на торті: є інформація, що ті, хто здійснили “прорив”, уже контролюють. Хоча, звісно, росіяни це категорично заперечують, але не всі. Дехто в Мережі все ж каже, що все, хана, ЗСУ на місці. До слова, на момент підготовки випуску до Курської атомної станції, за яку так бояться росіяни, залишалося близько 80 кілометрів.

Такого ви точно не знали!

А хочете цікаву інформацію на другий день визволення Курської області? Так от, Суджа від 29 листопада до 27 грудня 1918 року була столицею радянської України. 60% населення вважали рідною мовою українську. Все стає на свої місця? Українська влада і військове командування всі ці події не коментують.

А тим часом “Укрпошта” дарма часу не втрачає, зокрема керівник компанії Смілянський анонсував відкриття нового відділення… у Суджі Курської області. А буде воно на місці колишнього відділення пошти РФ.

Підхопила естафету й "Нова пошта". Там уже опублікували координати, де розташовуватиметься відділення у звільненій Суджі.

Стерненко розкрив “секрет”!

Висловився щодо “прориву” і журналіст Сергій Стерненко.

"Давайте поговоримо про те, яка у нас загалом склалася ситуація на прикордонні. Отже, владімір путін кілька місяців поспіль казав, що якщо Україна буде обстрілювати російське прикордоння, то він почне операцію “санітарної зони”. У травні росіяни розпочали на півночі Харківської області. Станом на зараз цей наступ зупинено, але з огляду на те, що росіяни почали наступати з Бєлгородської області, очевидно, що бойові дії й удари по території Бєлгородської області значною мірою інтенсифікувалися. Ворог дуже багато повторював, що він буде наступати на Сумську область. Начальник ГУР Буданов казав, що росіяни готують наступ на Сумщину, його немає, зате відбувся наш наступ, напевно наш, немає ж поки офіційної позиції, на Курщину з території Сумщини. Загальна ситуація на фронті дуже складна. Станом на сьогодні наступати на південь безперспективно, наступати на схід – безперспективно, наступати на Бєлгородщину так само безперспективно, бо будуть дуже великі втрати. АЛЕ!" – написав він.

Яка мета наступу?

Крім того, Стерненко розповів, що ж це за таємничий наступ на Росію та яка його мета.

"У ворога є дві ділянки, які залишаються неприкритими, де немає лінії оборони суттєвої, де немає регулярних військ у великому обсязі, і це, друзі, Брянщина на кордоні з Чернігівщиною, і це Курщина на кордоні з Сумщиною. І наше командування прийняло, ну якщо це дійсно наші війська, можливо,вони заблукали. Наше командування прийняло рішення атакувати в одне з найслабших місць противника – Курську область. І от, за повідомленнями росіян, вони вже втратили контроль над 11 населеними пунктами. І український, напевно, український наступ триває. Ми вдарили туди, якщо це дійсно ми, ми вдарили в ту ділянку, де у ворога не було великого зосереджння сил. Звісно, зараз вони туди підтягнули авіацію. З того, що ми бачимо зараз, ну поки що дуже зарано давати якісь однозначні висновки, оцінки і навіть прогнози. Але те, що ми можемо сказати станом на зараз, ворог був абсолютно не готовий до такого розвитку подій, не відбулося навіть зливу інформації, або отримали інформацію, але занадто пізно, щоб приготуватися, тому вдалося досягти ефекту несподіванки, що може дуже позитивно вплинути на подальший перебіг бойвих дій і можливі просування Збройних сСил України на території Курської області. У росіян шок, вони плутаються в тому, що відбувається. Якою може бути мета? Ми можемо тільки припускати, ми можемо здогадатися, що, напевно, це остання або передостання спроба змінити ситуацію на полі бою перед переговорами з так званою росією. Ну принаймні воно логічно виглядає, бо, як казав президент Зеленський, ми плануємо залучати росіян до переговорів у кінці осені, до кінця осені залишилося менш ніж 4 місяці, і що Україна має здобути найкращу переговорну позицію. На цьому наголошували і наші вельмишановні партнери, яким ми дуже вдячні, а особливо “вдячні” за захист російських аеродромів. І ймовірно, це така спроба нашого військово-політичного керівництва, щоб здобути якусь перевагу на цьому напрямку для того, щоб потім посилити свою переговорну позицію. Що припускають росіяни? Вони припускають, що ми начебто хочемо взяти під контроль Курську АЕС для того, щоб потім обміняти на Запорізьку АЕС. Не знаю, наскільки це правда, бій покаже”, – написав Сергій Стерненко.

Про все по черзі!

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни помітили різні версії Міноборони РФ та місцевої влади щодо подій, які розгортаються у Курській області. Зокрема, т.в.о губернатора Курської області Олексій Смірнов і кілька російських військкорів повідомляли, що у прикордонних районах Суджанського і Коренєвського районів Курської області "тривають бої", всупереч заявам російського Міністерства оборони і ФСБ, які переконували, що нібито спроби "прориву" відбито.

Крім того, Міноборони РФ і ФСБ стверджували, що 6 серпня нібито було відбито "кілька рейдів, які здійснили сили ЗСУ", оснащені танками та бронетехнікою розміром приблизно до батальйону.

В Інституті вивчення війни звернули увагу, що геолокаційні кадри показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за 7 кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки. І хоча російські джерела стверджують, що "на кадрах видно українську техніку", в Інституті вивчення війни акцентують, що не можуть це підтвердити чи спростувати.

Т.в.о. губернатора Курської області Смірнов у своєму відеозверненні повідомив, що вночі телефоном доповів оперативну обстановку російському диктатору Володимиру Путіну. Мовляв, глава Кремля "тримає ситуацію на особистому контролі".

Смірнов також розповів, що з зони бойових дій уже нібито вивезено понад 200 осіб. Водночас протягом доби із зони обстрілів на особистому транспорті виїхало кілька тисяч.

Слідчий комітет Російської Федерації заявив, що вони відкривають кримінальне провадження за статтями про теракт, вбивство і зазіхання на життя правоохоронців за так званим "фактом нападу ЗСУ на Курську область".

Водночас у СК офіційно визнали, що серед поранених у прикордонні є й російські військовослужбовці.

До слова, і бункерний дід виліз на люди. Кричить, шо все це провокація.

Путін вдався до погроз!

Водночас Путін анонсував масований ракетний удар по Києву на екстреному засіданні Радбезу, так стверджують Z-пропагандисти. Тим часом у російських пабліках істерика повним ходом: пишуть, що "диверсанти" вже просунулися на 15 км вглиб Курської області, а Суджу, нагадаємо ще раз, взагалі здали без бою...

А для росіян, як завжди, в усьому винні х*хли, але тільки не бункерний дід, тільки не вони самі. Винні всі навколо, а не "трьохднєвная СВО" Путіна. Занавєс...

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Х*ХЛЫ ВОШЛИ В ГОРОД!" Що таке СУДЖА, де це місто і чому саме його вибрали для наступу на РФ?

Нагадаємо, в Курській області ворог запровадив "режим надзвичайної ситуації".

У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти повідомили про начебто рейд українських сил до Курської області РФ. Українська сторона цю інформацію досі не коментує.

Сьогодні вранці російські "військкори" заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області. Вони скиглять про стрімке просування ЗСУ і показують, що Суджа тепер стає схожою на Бахмут та Авдіївку.

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