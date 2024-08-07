"Укрпошта" потролила росіян: кажуть, що хочуть відкривати відділення в Курській області

Відкриття відділення може затриматися через необхідність прибрати наслідки бойових дій та радянської спадщини.

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував відкриття нового поштового відділення в Суджі Курської області, яке буде розташоване на місці колишнього відділення російської пошти.

Про це він написав у соцмережі.

Шановні друзі! З метою якісної доставки посилок преси та письмової кореспонденції нашим героїчним ЗСУ та громадянам РФ, звільненим від окупаційного режиму, АТ "Укрпошта" планує відкрити відділення за адресою вул. Советська 12, місто Суджа, на місті колишнього відділення пошти росії, - йдеться у повідомленні.

Смілянський зазначив, що для відкриття нового поштового відділення потрібно провести деякі роботи з очищення і усунення наслідків бойових дій. Про точний час і дату відкриття відділення буде повідомлено пізніше, тому рекомендує слідкувати за новинами.

Нагадаємо, Росіяни стверджують, що 6 серпня ЗСУ нібито прорвали кордон у Курській області, але місцева влада запевняє, що ФСБ та збройні сили РФ не допустили прориву.

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