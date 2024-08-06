У РФ заявляють про прорив українських сил у Курську область: що відбувається

Українська сторона поки не коментує інформацію про нібито рейд у Курську область.

Сьогодні, 6 серпня російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил у Курську область РФ.

Що про це відомо, з'ясовував ТСН.ua.

Суджа на карті

Про нібито захід Сил оборони в Суджанський район Курської області російські пропагандисти писали зранку.

Російський сегмет Telegram буквально "розривався" від фото та відео вибухів і пожеж у прикордонних селах Курщини. У російських пабліках зазначають, що жителі міста Суджа намагаються евакуюватися у Курськ.

Українські пабліки саркастично перепощували ці пости з коментарями, що "СВО йде по плану".

Російські Z-канали визнають, що в Курській області армія РФ зазнала значних втрат. Зокрема, є збита авіація.

Літаки над головою літають

Один з місцевих житклів опублікував у мережі відео, на якому видно справжню ситуацію у Суджанському районі Курської області. На кадрах видно, що на низьких висотах летять винищувачі, а обабіч дороги горить автомобіль.

"Тут п**да, н**уй, літаки над головою літають, прикинь, винищувачі. Це, бл**ь, догоряє тачка, н**уй. Навіть х** пожежна приїде", - говорить наляканий росіянин.

"Прорив" у Курській області РФ: літають Су-25, палає бензовоз та чути вибухи

Реакція Міноборони РФ

Офіційно Міноборони країни-агресорки спочатку не коментувало інформацію своїх пропагандистів.

У Міноборони Росії думали аж 9 годин. Аж о 17:00 в Міноборони РФ прокоментували, що українські сили нібито "за підтримки 11 танків і більше 20 бойових броньованих машин атакував позиції підрозділів... Російської Федерації в районах населених пунктів Миколаєво-Дар'їно та Олешня Курської області, які безпосередньо примикають до російсько-українського кордону".

Звичайно, росіяни браво запевнили, що знищили майже усі українські сили і все "під контролем".

Російський губернатор майбутньої "Курської народної республіки" заявив про спроби "прориву російського кордону", проте запевнив, що російські прикордонники цього не допустили. Свій пост він проілюстрував цинічною картинко. І дійсно, для росіян чорне - це біле, а біле - це чорне.

Пізніше губернатор Курщини повідомив, що у Суджанському та Коренівському районах нібито точаться бої на кордоні.

Кадирівці накивали п'ятами

Як пише російський проєкт "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на власні джерела, українська армія нібито вже "на підступах" до Суджі. Позиції мали захищати "кадирівці", але щось пішло не так.

"Хвалений "Ахмат" ретувався. Жителі Суджі намагаються виїхати до Курська. Курська область під інтенсивним обстрілом", - йдеться в повідомленні.

Російський Z-воєнкор Поздняков також обурюється, куди ділися розпіарені кадирівці, які, за дорученням свого "дон-дона" мали стояти на кордоні.

Що кажуть експерти

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі Radio NV розповів, що відомо про цей рейд.

"Мені здається, що аналітикам DeepState додалося головного болю — доведеться розширювати горизонти своїх аналітичних [досліджень], додавати тепер на Курській області розміщення російських військ. Бо принаймні зараз жодних позначок – які там війська, в якій кількості, – приблизно навіть інформації немає", – каже експерт.

За його інформацією, саме Збройні Сили України, а не РДК, чи Легіон Свобода Росії розпочали наступ на територію Курської області.

"Ще раз: це не верифіковано, але повідомляється, що саме українські Збройні сили і з заправниками, і з системою залпового вогню, і важка техніка йде. Ми цього не знаємо, тому я постійно наголошую, що це не підтверджено. Я думаю, можливо, ближче до вечора ми вже зрозуміємо масштаби того, що там відбувається в Курській області", – зазначив Ступак.

Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, у Телеграм-каналі написав, що РФ не контролює кордон, а так звані воєнкори, як завжди, брешуть.

На думку військового експерта керівник Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, українські сили активізувалися, щоб завдати превентивні удари і не боротися з ворогом уже тут, на нашій території, а витіснити їх до певних позицій в районі Суджи; послабити там контингент російських військ.

"Тому це абсолютно закономірні дії для того, щоб витісняти ворога з певних позицій. І завдаються ось такі удари як превентивні заходи. Цілком правильно", - сказав Мусієнко в коментарі Radio NV.

Генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун розповів в ефірі Radio NV впевнено заявляє, що ЗСУ можуть взяти і Курськ і Бєлгород. Питання в тому, що робити з ними далі.

"Я ще раз наголошую, якщо справді зробити якийсь такий рейд… Так, вони за останній час нібито забезпечили собі умовне прикриття кордону, за рахунок того, що підтягнули туди різноманітних курсантів, строковиків, тобто вони, умовно, там поставили якісь бойові частини. Але якщо потужний удар сконцентрувати в одному напрямку, можна спокійно і до Бєлгорода дійти, і до Курська. Інша справа, що нам потім робити з цим всім?", - каже Ягун.

Вже є перші полонені

В українських ТГ-каналах опублікували відео полоненими росіянами, взятими в полон, як стверджується сьогодні в Курській області.

На одному відео — 22-річний Данило Колесников із Бєлгородської області. На кадрах він розповідає, що служив у полку 488 на кордоні в районі Курська Суджі.

Полонений росіянин Данило Колесников

"Забили на нас, здохнуть, так здохнуть", — відповів він на запитання про командування.

Російський паблік ASTRA верифікував його особистість та знайшов соцмережі Колесникова. На своїй сторінці у "Вконтакті" він справді викладав фото з армії у грудні 2023 року.

Два інших полонених, фото яких опублікували у Мережі

Також у Мережі опублікували відео нібито конвоювання групи російських полонених на Курщині.

Нагадаємо, останній наразі рейд у Бєлгородську та Курську області РФ відбувся 12-21 березня 2024 року силами формувань “Російський добровольчий корпус” (РДК), “Легіон “Свобода Росії” (ЛСР) та “Сибірський батальйон”.

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