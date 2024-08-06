Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила плани Кремля у війні проти України

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова заявила, що найбільшим страхом Кремля є побоювання, що партнери Росії її зрадять. Також вона назвала плани Кремля.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

"Вони вже живуть у своїх найбільших страхах. Вони стосуються ненадійних партнерів, з якими якби не ця війна, Росія б з ними ніколи не мала справи. Бо вони дуже слизькі та хитрі і мають великий інтерес до боліт. Вони пішли з ними цією слизькою доріжкою. І кожен партнер їх так підставить, що вони навіть не будуть знати, куди їм тікати", - сказала вона.

Також тарологиня передбачила плани Кремля.

"Показова кара, щоб впливати на міжнародний настрій, на домовленості та на вирішення мирного договору. Друге - це загроза дитині або дітям дуже важливої особи, щоб маніпулювати та впливати на рішення", - сказала Яна Пасинкова.

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