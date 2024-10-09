Зеленський відповів, коли закінчиться війна

Зеленський у Хорватії заявив, що ситуація на полі бою дозволяє закінчити війну в Україні 2025 року.
Ситуація на полі бою в Україні створює можливість зробити кроки для припинення розв’язаної Росією війни не пізніше 2025 року.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Україна – Південно-Східна Європа у хорватському Дубровнику.
"У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року", – заявив він.
Глава держави сподівається на "лідерську позицію президента Байдена", "сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини, Італії" та інших країн, щоб забезпечити мир в Україні.
Також він наголосив, що запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру.
"Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією", – вважає Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що президент Зеленський на цьому ж саміті повідомив, коли буде готовий документ з умовами закінчення війни.
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