Зеленский ответил, когда закончится война

Зеленский в Хорватии заявил, что ситуация на поле боя позволяет завершить войну в Украине в 2025 году.

Ситуация на поле боя в Украине создает возможность сделать шаги по прекращению развязанной Россией войны не позднее 2025 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике.

"В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела по направлению мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позже 2025 года", – заявил он.

Глава государства надеется на "лидерскую позицию президента Байдена", "сильные и мудрые шаги Великобритании, Франции, Германии, Италии" и других стран, чтобы обеспечить мир в Украине.

Также он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины было бы реальным шагом к миру.

"Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Россия должна признать, что у Европы есть границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее. Правда заключается в том, что принятие Россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией", – считает Владимир Зеленский.

Напомним, что президент Зеленский на этом же саммите сообщил, когда будет готов документ по условиям окончания войны.

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