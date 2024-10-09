Под Москвой загорелся вещевой рынок: город затянуло дымом (видео)

Информации о пострадавших пока нет.
В среду, 9 октября, в подмосковном городе Ногинске произошел масштабный пожар на вещевом рынке "Центральный".
Видео с места происшествия публикуют российские Telegram-каналы.
По предварительной информации, возгорание произошло в одной из палаток и очень быстро распространилось по территории рынка.
Как видно на опубликованных кадрах, из-за пожара весь город накрыло дымовой завесой.
На месте работают пожарные, пытающиеся обуздать огонь, охвативший территорию 3000 кв. метров.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, ранее на западе Москвы утром 25 сентября разразился масштабный пожар на складе автозапчастей.
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