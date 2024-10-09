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Под Москвой загорелся вещевой рынок: город затянуло дымом (видео)

Под Москвой загорелся вещевой рынок: город затянуло дымом (видео)

Пожар на рынке подмосковного города Ногинска / Фото: скриншот с видео

Информации о пострадавших пока нет.

В среду, 9 октября, в подмосковном городе Ногинске произошел масштабный пожар на вещевом рынке "Центральный".

Видео с места происшествия публикуют российские Telegram-каналы.

По предварительной информации, возгорание произошло в одной из палаток и очень быстро распространилось по территории рынка.

Как видно на опубликованных кадрах, из-за пожара весь город накрыло дымовой завесой.

На месте работают пожарные, пытающиеся обуздать огонь, охвативший территорию 3000 кв. метров.

Информации о пострадавших пока нет.

Под Москвой произошел масштабный пожар на вещевом рынке

Под Москвой произошел масштабный пожар на вещевом рынке

Напомним, ранее на западе Москвы утром 25 сентября разразился масштабный пожар на складе автозапчастей.

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