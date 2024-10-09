Під Москвою загорівся речовий ринок: місто заволокло димом (відео)

Інформації про постраждалих наразі немає.

У середу, 9 жовтня, в підмосковному місті Ногінську сталася масштабна пожежа на речовому ринку “Центральний”.

Відео з місця події публікують російські Telegram-канали.

За попередньою інформацією, загоряння сталося в одному з наметів і дуже швидко поширилося по території ринку.

Також читайте У Москві спалахнула потужна пожежа в багатоквартирному будинку: люди стрибають із вікон

Як видно на опублікованих кадрах, через пожежу все місто накрило димовою завісою.

На місці працюють пожежники, які намагаються приборкати вогонь, який охопив територію 3000 кв. метрів.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Під Москвою сталася масштабна пожежа на речовому ринку

Нагадаємо, раніше на заході Москви вранці 25 вересня спалахнула масштабна пожежа на складі автозапчастин.

Читайте також: